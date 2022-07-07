Красногорск, , 17:12 — REGNUM Процесс выдачи разрешения на мобильную торговлю в Подмосковье планируется упростить. Об этом 7 июля у себя в телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Глава региона отметил, что ранее на выдачу такого решения уходило до 70 дней. Сейчас срок удалось сократить до 7 дней, однако ускоренное оформление доступно не на всей территории Подмосковья.

«Пока это доступно не для всех участков, их 3000 на карте. Сейчас работаем над тем, чтобы с 1 августа заработал специальный сервис, который позволит получать разрешение для мобильной торговли уже по всему Подмосковью», — написал Воробьев.

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