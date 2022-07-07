Рига, , 17:11 — REGNUM Из-за изменений в законе об образовании, которые предусматривают увеличение доли госязыка, а также из-за событий на Украине контрольные органы Латвии больше внимания, чем раньше, уделяют тому, действительно ли иноязычные педагоги знают и употребляют латышский язык на высоком уровне.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом сообщило латвийское издание bb. lv в материале «Облавы» на не говорящих по-латышски педагогов».

Так, Центр государственного языка Латвии выявил 396 педагогов, у которых имеется документальное подтверждение о знаниях госязыка на высшем уровне, но в действительности на таком уровне латышским языком они не владеют.

Чиновники центра проводили внезапные проверки в учебных заведениях как на основании собственных контрольных программ, так и реагируя на «сигналы общественности».

Отмечается, что пока не найдено юридически верного решения, как аннулировать удостоверения о владении государственным языком у тех, кто в реальности латышский язык на должном уровне не знает.