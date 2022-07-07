Нижний Новгород, 7 июля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в Нижегородской области может увеличиться на год. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения сегодня, 7 июля.

Government-nnov.ru Гуляния в Нижнем Новгороде

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За последние несколько недель коэффициент смертности в области снизился до 16,5. Это на 0,1 меньше планового показателя.

В медицинском ведомстве отмечают, что при сохранении такой динамики продолжительность жизни в Нижегородском регионе может вырасти почти до 70 лет.

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