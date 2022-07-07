Москва, 7 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством с банковскими картами, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

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Поправками устанавливается передача Банком России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента на основании сведений о совершенных противоправных действиях, полученных от МВД России.

Планируется, что информационный обмен между МВД России и Банком России будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия. Предполагается оперативный информационный обмен посредством технологической инфраструктуры Банка России — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России (АСОИ ФинЦЕРТ).

Кроме того, расширяется состав пользователей АСОИ ФинЦЕРТ посредством добавления в перечень пользователей МВД России.

Принятие закона ускорит взаимодействия между финансовыми организациями и МВД, что позволит оперативно реагировать на факты мошенничества с банковскими картами.

Статистика

По данным опубликованного Банком России обзора операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2021 год, количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента увеличилось на 33,8% (1 035,01 тыс. операций за 2021 год по сравнению с 773,27 тыс. операций за 2020 год). Объем таких операций вырос на 38,8%, составив 13 582,23 млн. рублей по сравнению с 9 783,13 млн рублей за 2020 год.

Общая доля операций по переводу денежных средств без согласия клиентов, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, на 2021 год составляет 49,4%.

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