Москва, , 22:54 — REGNUM Разрешение на свободное владение оружием на Украине превратит ее в Сомали. Об этом 7 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Если на это пойдут — Украина окончательно превратится в европейское «Сомали». Со всеми отрицательными явлениями, присущими беднейшей африканской стране», — заявил эксперт.

Решать этот вопрос, как ни парадоксально, придётся совместными усилиями России, Германии и Польши при участии Венгрии и Румынии, считает Трухачёв.

Напомним, что ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив сообщил, что вскоре может быть принят закон, разрешающий гражданам свободно носить короткоствольное оружие.