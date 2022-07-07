Салехард, , 17:50 — REGNUM Для коренных северян обновят «дорожную карту». Об этом заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе совещания по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера Ямала.

Коренные народы севера

По итогам совещания были приняты решения по улучшению «дорожной карты»: власти ЯНАО обновят перечень профессий для студентов-представителей коренных народов Севера, добавят новые меры поддержки факторий и традиционных видов хозяйствования, разработают механизмы, при которых летящие в тундру вертолёты смогут брать попутчиков и доставлять их в стойбища. Также планируется создание информационного проекта об успехах и заслугах коренных северян в науке, бизнесе и других сферах.

«Нефтегазовому комплексу требуются люди, работающие руками: автомеханики, наладчики, электрики <…> Такой работы на рынке много и сейчас, и будет много через несколько десятилетий. Мы имеем возможность с помощью Worldskills или других направлений готовить востребованных специалистов. Давайте этим заниматься», — заявил Артюхов.

Глава региона отметил, что это необходимо, поскольку Ямал активно развивается, здесь реализуются крупные проекты, и важно, чтобы это сочеталось с гармоничным развитием тундровиков — хранителей традиций северной земли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Камчатке за 15 лет существования региона для восьми коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока приняли 12 законов.

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