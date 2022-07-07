Бишкек, , 17:05 — REGNUM Правоохранительные органы столицы Киргизии усиливают меры безопасности в связи с проведением в школах выпускных торжеств. Об этом сообщает управление патрульной милиции Бишкека сегодня, 7 июля.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

В целях профилактики аварий и преступности среди подростков инспекторы несут службу в усиленном режиме.

В ведомстве отмечают, что на дорогах на выезде из столицы установили милицейские посты — чтобы выпускники не уехали отдыхать за город без ведома родителей.

«Сотрудники милиции будут проверять машины с выпускниками. Просим родителей не оставлять детей без присмотра», — подчёркивают в патрульной службе.