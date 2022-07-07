Курск, 7 июля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Курске перед судом предстанет бывший директор школы, обвиняемая в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

По версии следствия, обвиняемая договорилась с учителями, находящимися у нее в непосредственном подчинении, что те ежемесячно будут передавать ей часть премий. С 2015 по 2021 год учителя отдавали директору часть премий. Так она получила в общей сложности не менее 275 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». Расследование завершено, дело направили в суд.