Ижевск, 7 июля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. 44-летний житель Глазова обратился в полицию и сообщил о хищении у него 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Криптовалюта

По предварительным данным в одном из мессенджеров мужчина увидел предложение о продаже криптовалюты. Он решил купить ее, для чего перевел на указанный счет 600 тыс. рублей.

Не получив никаких электронных ключей, мужчина понял, что стал жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, житель города Заречного Пензенской области «инвестировал» в покупку акций нефтегазового сектора более 1 млн рублей. Не дождавшись прибыли, пострадавший обратился в полицию.

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