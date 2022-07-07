Москва, 7 июля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В 2022 году в России продолжит сокращаться количество страховщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Сокращение числа страховщиков наблюдается в России на протяжении последних 20 лет, — сказал Цыганов. — После взрывного роста числа участников страхового рынка в 1990-е годы процесс падения количества компаний только набирал скорость за счет усложнения регуляторных требований и усиления конкуренции. Структурировались и усложнялись требования по формированию уставного капитала, собственных средств и страховых резервов, повышался уровень обеспеченности прав потребителей страховых услуг».

Одновременно с этим, как отметил Цыганов, снижалась рентабельность бизнеса, что в целом побуждало и побуждает собственников к продаже бизнеса.

«В 2022 году были приняты и вступили в силу новые условия регулирования перестрахования и финансовой устойчивости страховщиков, — подчеркнул экономист. — Поэтому тенденции на снижение числа игроков страхового рынка пока действуют, и 2022 год не будет исключением».

Напомним, что ранее появились прогнозы о том, что в ближайшие два года российский страховой рынок может лишиться почти трети участников.