Москва, 7 июля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. С Россией по-настоящему готовы воевать только украинцы и косовские албанцы. Об этом 7 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Немцы сейчас меньшие пацифисты, чем 20 лет назад. Но воевать всё же желанием не горят — особенно с Россией», — заявил эксперт.

Подобные настроения характерны не только для Германии, уверен политолог.

«Кроме Украины, по-настоящему воевать с Россией в Европе готовы разве что косовские албанцы» — заключил Трухачёв.

Напомним, что после начала специальной военной операции Германия начала осуществлять активные поставки военной техники на Украину, включая тяжелую технику.