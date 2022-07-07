Москва, , 17:01 — REGNUM Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Мексики о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Госдума

Соглашение было подписано в Мехико 28 сентября 2021 года в связи с устойчивой тенденцией к расширению сотрудничества России и Мексики в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Мексики станций системы ГЛОНАСС и оптико-электронного комплекса для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

В правительстве пояснили, что для успешного развития сотрудничества по указанным направлениям необходимо создать надлежащую организационно-правовую основу. Вступление соглашения в силу позволит обеспечить взаимовыгодное пакетное решение соответствующих вопросов.

Соглашением предусмотрены все необходимые в практическом отношении принципы и нормы, требуемые для развития российско-мексиканского сотрудничества. Они касаются, среди прочего, охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования вывозимых охраняемых изделий, технологий и порядка должного обращения с ними на территории импортера.

Финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств, предусмотренных соглашением, будет осуществляться сторонами через компетентные органы и в соответствии с законодательством государств сторон. Предусмотренная соглашением совместная космическая деятельность будет осуществляться в том числе на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность.