Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Ростовские парки подготовили трёхдневную программу в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Сквер у памятника Петру и Февронии

Детский парк имени Вити Черевичкина предлагает ростовчанам принять участие в фестивале «Рецепт счастья», а дирекция парков — игры, викторины, мастер-классы, программу «Ералаш» и праздничный концерт. В парке имени Октября гостей ждут выставка «Радость рукоделия», программа «Семейные традиции», выступления творческих коллективов.

Исторический парк «Россия — моя история» подготовил к празднику тематическую экскурсию «Тысячелетняя история русской семьи».

Празднование продолжится 9 и 10 июля. Запланированы выставки, вечер танцев, кинопоказ фильма «Ключ без права передачи», а также концерт.

ИА REGNUM напоминает, что праздничная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности, началась в библиотеках Ростова-на-Дону сегодня, 7 июля.