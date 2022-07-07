Москва, 7 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации на Украине получили в свое распоряжение документы о планах США и официального Киева организовать изучение особо опасных патогенов вируса Эболы в Одесском институте имени Мечникова, сообщил 7 июля на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Эбола вирус

Он подчеркнул, что на территории Украины никогда не фиксировалось случаев заражения вирусом Эбола, поэтому такие планы Вашингтона выглядят как минимум неоднозначно.

«Подобные запросы являются частью стратегии США по переносу высоко рискованных работы с опасными патогенами на территорию третьих стран. Исследования планировалось провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе», — сказал Кириллов.

Он уточнил, что подрядчиком работ по изучению опасных патогенов выступала компания Metabiota, ранее участвовавшая в ликвидации последствий эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке и вызвавшая много вопросов со стороны ВОЗ.

В частности, Минобороны РФ опубликовало отчёт международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе с этим вирусом в Сьерра-Леоне в 2015 году. В документе указано, что сотрудники Metabiota «не соблюдали регламент проведения манипуляций при обращении с заболевшими и скрывали факты привлечения к работам сотрудников Пентагона, которые использовали данную компанию как прикрытие».

«Данная компания являлась лишь прикрытием для решения сомнительных с точки зрения международного права задач и используется политической элитой США», — отметил Кириллов.

Он также подчеркнул, что повышенный интерес компании, связанной с Пентагоном, к вирусу Эбола неслучаен, так как данное заболевание является одним из наиболее опасных для человека, летальность доходит до 40%.

Например, в ходе вспышки этого заболевания в Африке заболело 28 тыс. человека, из них более 11 тыс. скончались.