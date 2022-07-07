Москва, , 16:56 — REGNUM Люди в Донбассе в течение восьми лет находились между небом и землёй. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Люди там в течение долгого времени, восьми лет, находились между небом и землёй. У них многих не было паспортов: ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолёт, чтобы путешествовать по России. Не могли послать детей учиться, квота существует. Связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникли», — заявил Путин.

«В целом это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми с лишним лет военное давление», — отметил он.