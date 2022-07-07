Москва, 7 июля 2022, 18:54 — REGNUM С Норвегией нужно попытаться договориться. Об этом 7 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
«Норвегия — не Литва. Страна куда более серьёзная, и её транспортными и энергетическими запретами к стенке не припрёшь», — заявил эксперт.
Однако если норвежцы упрутся, надо отправить к Шпицбергену военный конвой, уверен Трухачёв.
«Разрыв договора 2010 года не кажется действенным оружием», — заключил политолог.
Напомним, что ранее Норвегия отказалась пропускать грузы для российского поселения на Шпицбергене.