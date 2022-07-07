Москва, , 18:54 — REGNUM С Норвегией нужно попытаться договориться. Об этом 7 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Баренцбург. Российское поселение на Шпицбергене. Норвегия

«Норвегия — не Литва. Страна куда более серьёзная, и её транспортными и энергетическими запретами к стенке не припрёшь», — заявил эксперт.

Однако если норвежцы упрутся, надо отправить к Шпицбергену военный конвой, уверен Трухачёв.

«Разрыв договора 2010 года не кажется действенным оружием», — заключил политолог.

Напомним, что ранее Норвегия отказалась пропускать грузы для российского поселения на Шпицбергене.