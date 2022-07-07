Москва, , 17:19 — REGNUM «Росгеология» предложила создать морской арктический испытательный центр в Мурманской области, на котором в арктических условиях будут проводиться испытания различного типа оборудований, производимых компанией. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Сергей Горьков.

Глава Росгеологии Сергей Горьков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ Gov-murman.ru

«Когда мы говорим про морской центр — это вопрос полигона, испытания разных технологий. «Росгеология» производит различные типы оборудования, в том числе подводные аппараты, и для нас нужны возможности их испытаний. Мы имеем такую возможность в Черном море, но для нас очень важен Арктический регион», — сказал директор холдинга по итогам совещания с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Сергей Горьков добавил, что особенно важна роль подобных испытательных полигонов для развития производства импортозамещенной продукции, а Мурманская область является идеальной площадкой для их строительства не только для «Росгеологии», но и для других компаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Мурманской области и глава Росгеологии подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве.