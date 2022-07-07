Каменский район, Ростовская область, , 16:52 — REGNUM В Ростовской области археологи обнаружили могильник эпохи средней бронзы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском комитете по охране объектов культурного наследия 7 июля.

В Ростовской области найден могильник эпохи средней бронзы Комитет по охране ОКН Ростовской области

Охранно-спасательные раскопки кургана первого объекта археологического наследия «Курганная группа «Березовский-III» (три кургана)» были проведены в Каменском районе. Специалисты обнаружили семь погребений.

«Археологические исследования показали, что формирование могильника началось в эпоху средней бронзы с возведения насыпи кургана 1 над погребением 7 донецкого варианта катакомбной археологической культуры конца III тыс. до н. э. — первой трети II тыс. до н. э.», — уточнили в комитете.

В погребениях обнаружены предметы того времени, в том числе лепной плоскодонный горшок с орнаментом, курильница, бронзовые украшения, костяные кольца, навершие булавы из полированного камня.

ИА REGNUM сообщало, что в ходе археологических работ на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону был выявлен объект археологического наследия — кладбище «Крепостное». Обнаруженные в центре Ростова-на-Дону захоронения, которые, предположительно, относятся к XVIII веку, стали предметом исследования. Специалисты продолжают работать на месте древнего кладбища.