Москва, 8 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В русской народной традиции Пётр и Феврония Муромские это символ русского представления о любви и верности, о призвании мужчины и женщины. Правда, русофоб Александр Невзоров заявляет, что у Петра и Февронии Муромских якобы не было детей.

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Но профессор исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий Володихин утверждает, что у муромских князей, почитаемых Русской Православной Церковью под именами Петра и Февронии, было не меньше двух сыновей, а были ещё и дочери.

Профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Андреевич Ильин также утверждает, что род Ильиных-Рюриковичей — утратившие княжеский титул потомки Петра и Февронии Муромских по прямой мужской линии, и их потомком является великий русский философ Иван Ильин.

На одной из их дочерей был женат строитель Георгиевского собора в Юрьеве-Польском князь Святослав Всеволодович.

Потомком Петра и Февронии Муромских по материнской линии был великий князь МосковскийИван Калита. Иван IV Грозный справедливо называл их своими «сродниками» — они были его прямыми предками.

Выдающийся русский историк и православный просветитель, профессор Владимир Махнач рекомендовал привязать именно к этому дню популяризацию многодетности и крепкой русской православной семьи. В том числе именно в этот день необходимо публично, с трансляцией по телевидению, производить награждение многодетных семей и всячески подчеркивать их вклад в развитие нашего общества и государства.

Практика доказывает, что в противостоянии «холодильника» и «телевизора» именно телевизор обладает подавляющим преимуществом, и за счёт грамотной популяризации крепкой семьи и многодетности можно радикально укрепить семейные ценности, улучшить рождаемость у русского народа и других народов, укрепить государство.

Сергей Марочкин