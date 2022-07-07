Москва, 7 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Планы Польши по восстановлению контроля над Западной Украиной представляют опасность для всей Европы. Об этом заявил 7 июля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Это опасно для Украины, опасно для всей Европы. На европейском континенте существует довольно много точек, где соседи молча претендуют на территории соседних государств, и если Польша откроет ящик Пандоры, то мало не покажется никому», — сказал он журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии в Москве.

Нарышкин отметил, что действия Польши в данном направлении могут «существенным образом может осложнить обстановку на континенте», что «снизит уровень международной безопасности в целом».

По его словам, в Москве внимательно следят за развитием ситуации. «В качестве инструмента для пресечения такой политики мы используем публичное пространство, прогнозируя, выпуская наружу часть информации, которую мы получили», — сказал глава СВР.