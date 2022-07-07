Александр Полегенько,
7 июля 2022, 17:52 — REGNUM В Крыму зацвела лаванда. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в Тургеневке Бахчисарайского района, которая ежегодно в пору цветения лаванды становится местом паломничества тысяч туристов и местных жителей.
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля привлекают любителей эффектных фотоснимков
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Благоухающие сиреневые поля привлекают прежде всего любителей эффектных фотоснимков. Приезжают целыми семьями и компаниями.
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ежедневно лавандовые поля посещают сотни туристов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Место настолько популярно, что в прошлом году владельцы полей, агрофирма «Тургеневская», приняли решение ввести плату за их посещение — 300 рублей с человека и 500 рублей — с машины.
Лавандовые поля в Тургеневке настолько популярны, что теперь их посещение платное
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM