7 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 17:52 — REGNUM В Крыму зацвела лаванда. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в Тургеневке Бахчисарайского района, которая ежегодно в пору цветения лаванды становится местом паломничества тысяч туристов и местных жителей.

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля привлекают любителей эффектных фотоснимков Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Благоухающие сиреневые поля привлекают прежде всего любителей эффектных фотоснимков. Приезжают целыми семьями и компаниями.

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ежедневно лавандовые поля посещают сотни туристов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Место настолько популярно, что в прошлом году владельцы полей, агрофирма «Тургеневская», приняли решение ввести плату за их посещение — 300 рублей с человека и 500 рублей — с машины.

Лавандовые поля в Тургеневке настолько популярны, что теперь их посещение платное Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM