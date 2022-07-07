Рязань, 7 июля 2022, 16:54 — REGNUM Житель Рязани, участник Великой Отечественной войны Сергей Кутузов 7 июля отмечает вековой юбилей, сообщает пресс-служба администрации города.
С праздником ветерана поздравили глава Рязани Елена Сорокина и представители депутатского корпуса. Они передали юбиляру цветы, подарки и поздравительную открытку от президента РФ Владимира Путина.
Сергей Кутузов в начале Великой Отечественной войны попал на трудовой фронт, где строил оборонительные сооружения. В декабре 1941 года его призвали связистом, Победу он встретил в прибалтийском городе Каунас.
Ветеран награжден Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» и другими наградами.