Рязань, 7 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Житель Рязани, участник Великой Отечественной войны Сергей Кутузов 7 июля отмечает вековой юбилей, сообщает пресс-служба администрации города.

https://admrzn.ru Вековой юбиляр Сергей Кутузов

С праздником ветерана поздравили глава Рязани Елена Сорокина и представители депутатского корпуса. Они передали юбиляру цветы, подарки и поздравительную открытку от президента РФ Владимира Путина.

«От всей души благодарю Вас, Сергей Архипович, за возможность свободно трудиться, радоваться и воспитывать детей! Спасибо за то, что мы сейчас живем, а наши дети гуляют по улицам, и мы смотрим на мирное небо. Желаю Вам и всем вашим родным здоровья и благополучия!» — обратилась к ветерану Елена Сорокина.

Сергей Кутузов в начале Великой Отечественной войны попал на трудовой фронт, где строил оборонительные сооружения. В декабре 1941 года его призвали связистом, Победу он встретил в прибалтийском городе Каунас.

Ветеран награжден Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» и другими наградами.