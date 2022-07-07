Якутск, , 17:22 — REGNUM В Якутии вызывали искусственные осадки для борьбы с лесными пожарами. Самолёт Ан-26 «Циклон» федеральной Авиалесоохраны работал в Якутске, Горном и Алданском районах.

Самолёт Ан-26 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Целью проводимых мероприятий является снижение пожароопасности там, где вероятность возгораний крайне высока.

«Также сегодня запланирован вылет в Усть-Майский район, где сохраняется одна из сложных обстановок по лесным пожарам», — говорится в сообщении Ulus. Media.

Отметим, что Ан-26 «Циклон» был разработан с целью манипуляций с погодными условиями. Данная модификация Ан-26Б воздействует на облака специальными химическими препаратами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 6 июля самолёт-зондировщик Як-42Д принадлежащий Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, прибыл в Якутию и будет вызывать искусственные осадки.

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