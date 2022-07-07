Челябинск, , 16:44 — REGNUM В Челябинске женщина 1987 года рождения потеряла почти 2,5 млн рублей после того, как ей позвонили мошенники. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

По данным следствия, якобы сотрудница Центробанка убедила её оформить кредиты в нескольких банках и перевести деньги на специальный счёт, а также установить на смартфон специальную программу и после этого с её счёта списалось почти 180 тыс. рублей.

В итоге женщина поняла, что её обманули. В полиции завели уголовное дело о мошенничестве.