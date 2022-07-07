Краснодар, , 16:44 — REGNUM Пять человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса и трёх легковых автомобилей в Краснодарском крае 7 июля.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла на участке трассы Адлер — Альпика-Сервис. По предварительным данным, водитель автобуса, уходя от столкновения с неожиданно выехавшим со второстепенной полосы легковым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя легковыми автомобилями, сообщили «Кубанские новости».

По уточнённым данным, травмы получили пять человек, в том числе 12-летний мальчик, пострадавших госпитализировали.

Как уточняется, в момент аварии автобус следовал без пассажиров. Обстоятельства аварии выясняются.