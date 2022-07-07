Курган, 7 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Курганской области арестован житель Катайского района по обвинению в половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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По данным следствия, в конце июня 2022 года года 32-летний мужчина совершил изнасилование ранее ему знакомой несовершеннолетней. Злоумышленник был задержан сразу после обращения родственников девочки в правоохранительные органы.

Гражданин обвиняется по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области 63-летний пенсионер признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении семилетней внучки.