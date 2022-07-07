Воткинск, Удмуртия, , 16:43 — REGNUM Москвич нашел записку с просьбой о помощи в коробке с мебельной фабрики из удмуртского Воткинска. Мужчина обратился в полицию, сейчас по данному факту начали проверку, сообщили в пресс-служба управления МВД по республике.

Первые коробки с готовой продукцией ИА REGNUM

По словам мужчины, мебель он купил в одном из московских торговых центров. В записке из-под мебели некий Иван просит о помощи, поскольку его удерживают в заложниках.

«Обнаружена записка, в которой содержится просьба о спасении, так как людей удерживают в заложниках. Правоохранители проводят проверку», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкальского края 16 июня известила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Читы, взявшего в заложники своего маленького сына.