Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Лётчик Константин Ярошенко вместе с семьёй приехал в Ростов-на-Дону. На малой родине, где он не был 12 лет, Ярошенко планирует побывать на могиле матери и заняться своим здоровьем.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Вернулись сегодня [7 июля] в 3:00. <…> Нас друзья встречали. <…> [Он] рад наконец-то вернуться домой после стольких лет», — приводит слова супруги Константина Ярошенко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля состоялся обмен российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США в 2010 году, на американского студента Тревора Рида, который был осуждён в России в 2019 году за нападение на стражей порядка.