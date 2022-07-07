7 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал канадские власти решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на данной магистрали.

Анна Царькова, , 17:26 — REGNUM Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал канадские власти решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на данной магистрали. Соответствующее заявление политик сделал в интервью агентству Bloomberg.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужны мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину) в Россию, доставьте ее в Германию», — сказал он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что страны Запада пытаются обойти санкции, которые сами же ввели против России.

«Верни, молю! Ты аккуратненько к границе придвинь, а мы ночью перетащим», — иронизирует «Галка и Бруня».

«А когда они ее вернут, наши скажут, что она не подходит по стандартам экологической безопасности», — смеется Стас.

«Сейчас газ до 3000 подымется — немцы ее сами и доставят, установят и отполируют!» — пишет Alex A.

«Ну вот пусть Германия и устанавливает сама ее. А мы не при делах. Не знаем, что вернули, — у нас ее не было, не видели. Словам не верим», — с юмором добавил K. N.

«Нужны срочно санкции какие-нибудь от нас, чтобы турбину не смогли вернуть и заработал СП-2», — написал Mike T.

«Ответ канадцев не трудно предугадать. Ни*рена они турбину не вернут. А вопрос о запуске или не запуске СП-2 теперь зависит только от согласия России…» — отреагировал Влад С.

«Не, не, не… канадцы, не поддавайтесь», — шутит Елена К.

«Канада должна быть принципиальной и не отдавать турбину», — с сарказмом пишет Елена П.

Газовая турбина Pro-Per Energy Services

«Ну что это за двойные стандарты?! Считаю, санкции должны быть бескомпромиссными!» — с сарказмом комментирует «Это Я, а это Ты?».

«Весь смысл демократии, когда против России можно вести открытую экономическую войну, как они говорят, тотальную, а Россия обязана придерживаться законов и правил», — добавил Дмитрий.

«Зачем Германии газ, в котором нет молекул свободы?» — иронизирует V.

«Шёл пятый месяц санкций США против Евросоюза. Европа всё ещё ничего не подозревает», — с сарказмом написал Юрий С.

«Есть пословица: не плюй в колодец…» — написал один из участников обсуждения.

«Время собирать бумеранги…» — с юмором отметила Анна Г.

«Дурачок до сих пор не понял, что санкции должны угробить не российскую, а европейскую экономику. Или всё он понял, но тщательно скрывает», — отреагировал Егор Ш.

«Европейцы загнали себя в пятый угол! Большой привет их кураторам «за лужей», которые также… в глубокой заднице благодаря русофобским санкциям!» — не без сарказма подытожила Людмила К.