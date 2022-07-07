Чебоксары, , 16:42 — REGNUM После прокурорской проверки в Чебоксарах привлекли к дисциплинарной ответственности воспитателя детского сада, которая кричала на воспитанников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверка проводилась после публикации в интернете о ситуации в детском саде № 188 в Чебоксарах. По данным правоохранителей, 17 июня 2022 года воспитатель старшей группы из-за непослушания детей «стала сильно кричать» на воспитанников, тем самым нарушив профессиональную этику и правила общения с детьми.

По данному факту надзорное ведомство внесло представление в адрес заведующего детского сада. Отмечается, что воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года произошло ЧП на территории детского сада в микрорайоне Радужный в Чебоксарах: здесь обвалилась часть грунта.