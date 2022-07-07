Бишкек, , 16:40 — REGNUM В первом полугодии 2022 года государственная налоговая служба Киргизии собрала свыше 23 млрд 828 млн сомов (18 млрд 530 млн рублей) страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 7 июля.

Контроль за уплатой налогов Prokuror-kaluga.ru

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При этом налоговикам удалось перевыполнить план на 2,5% или более чем на 588,4 млн сомов (457 млн рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года страховых взносов собрано больше на 4 млрд 979 млн сомов (3 млрд 872 млн рублей) или на 26,4%.

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