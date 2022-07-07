Казань, , 16:44 — REGNUM Жителя Казани признали виновным в хранении наркотиков и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Суд приговорил 38-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

С февраля по июнь 2021 года злоумышленник оставался наедине с шестилетней дочерью сожительницы и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Бабушка девочки обратила внимание на изменения в поведении внучки. Она узнала причину и обратилась в полицию. Мужчину задержали. Во время обыска дома у подсудимого изъяли наркотические вещества, и также более 180 граммов содержащих наркотическое средство грибов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2007 году в казанском парке Победы мужчина напал на 19-летнюю девушку. Злоумышленник ударил ее бутылкой по голове и похитил телефон и документы. Угрожая расправой, мужчина совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

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