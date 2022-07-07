Москва, , 18:47 — REGNUM Германия и Евросоюз в целом ведут себя как самоубийцы, а не как переходящие на плановую экономику структуры. Об этом ИА REGNUM 7 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Германия и Европа в целом все больше напоминает самоубийц, а не «плановую экономику. Если что-то и напоминает сейчас в Европе о плане, то это только голландский «план», но под этим «планом» можно только укуриться, а не экономику вывести из кризиса», — заявил эксперт.

Напомним, что старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин высказал мнение, в соответствии с которым ЕС всё больше становиться похож на сообщество с плановой экономикой.