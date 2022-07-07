Москва, , 16:39 — REGNUM Законопроект, предлагающий снизить ежедневную процентную ставку по микрокредитам, внесен в Госдуму первым замруководителя фракции СРЗП Дмитрием Гусевым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ разработан для сокращения возможной зависимости потребителей финансовых услуг микрофинансовых организаций.

Депутат отмечает, что введенное ранее ограничение на предельный размер ежедневной процентной ставки и ограничение на любые начисления полуторакратным размером основного долга показали свою эффективность.

Законопроектом предлагается дальнейшее снижение предельного размера начислений до 100% от основного долга и снижение ежедневной процентной ставки до 15-и кратного размера ставки рефинансирования.

Гусев считает, что снижение предельного порога начислений до уровня 100% основного долга позволит многим заемщикам микрофинансовых организаций рассчитываться по своим обязательствам даже при максимально возможных начислениях, повысит ответственность микрофинансовых организаций при определении финансовых возможностей заемщиков, снизит уровень не возвращенных займов.

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