Москва, 7 июля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий снизить ежедневную процентную ставку по микрокредитам, внесен в Госдуму первым замруководителя фракции СРЗПДмитрием Гусевым, передает корреспондентИА REGNUM7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ разработан для сокращения возможной зависимости потребителей финансовых услуг микрофинансовых организаций.

Депутат отмечает, что введенное ранее ограничение на предельный размер ежедневной процентной ставки и ограничение на любые начисления полуторакратным размером основного долга показали свою эффективность.

Законопроектом предлагается дальнейшее снижение предельного размера начислений до 100% от основного долга и снижение ежедневной процентной ставки до 15-и кратного размера ставки рефинансирования.

Гусев считает, что снижение предельного порога начислений до уровня 100% основного долга позволит многим заемщикам микрофинансовых организаций рассчитываться по своим обязательствам даже при максимально возможных начислениях, повысит ответственность микрофинансовых организаций при определении финансовых возможностей заемщиков, снизит уровень не возвращенных займов.