Нарьян-Мар, , 17:52 — REGNUM Глава Ненецкого Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил в своем telegram-канале о том, что кампания по опережающему северному завозу топлива в НАО идёт по плану.

Губернатор НАО Юрий Бездудный Nao24.ru

«Накануне в Индиге началась разгрузка дров и угля. В комиссию по приёмке топлива вошли и представители муниципальной власти, и жители посёлка.

Что касается остальных деревень, сёл и посёлков, топливом на предстоящую зиму уже полностью обеспечены Харута и Хорей-Вер, Коткино, Лабожское, Пылемец, Тошвиска, Щелино, Оксино, Шойна, Чижа, Кия», — написал Бездудный.

Глава региона добавил, что в другие сельские поселения энергоресурсы будут завезены согласно графику.

Отметим, что северный завоз — комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего СевераСибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами в преддверии зимнего сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что северный завоз в Ненецком автономном начался округе значительно раньше планируемого. В населенные пункты региона доставят 12 тыс. тонн нефтепродуктов, более 7 тыс. куб. м. дров и 20 тыс. тонн угля.

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