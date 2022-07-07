Москва, 7 июля 2022, 16:34 — REGNUM Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел навигационный космический аппарат «Глонасс-К» на орбиту Земли, сообщает 7 июля Минобороны России.

Система ГЛОНАСС
Система ГЛОНАСС
Vestnik-glonass.ru

Напомним, спутник был запущен при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в 12:18 мск.

«Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», — указали в российском военном ведомстве.

Выведение аппарата на расчетную орбиту прошло в штатном режиме.

Спутник принят под управление наземными системами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

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