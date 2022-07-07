Москва, , 16:32 — REGNUM Специалистам, выезжающим из России на фоне специальной военной операции на Украине, никто не препятствовал, и большинство из них вернулось. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, или где-то там, в Саратове или в Ханты-Мансийске. А другое дело, сейчас не буду называть — у наших соседей. Там тоже хорошо. Но дома лучше», — заявил Путин.