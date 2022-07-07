Ижевск, , 16:30 — REGNUM Прокуратура Устиновского района Ижевска провела проверку соблюдения природоохранного законодательства на особо охраняемой территории «Ярушкинский парк». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии.

Борщевик Ummagumma

Было установлено, что на территории дендропарка произрастает в большом количестве «борщевик Сосновсного». Растение представляет угрозу жизни и здоровью посетителей дендропарка, в том числе детей.

Заросли борщевика в непосредственной близости к Ижевску создает объективные предпосылки возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, почвам и окружающей среде.

Главе Ижевска внесено представление о необходимости об устранении выявленных нарушений закона.

Как сообщало ИА REGNUM, на аппаратном совещании в конце июня глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что много вопросов у жителей Ижевска возникает по поводу нескошенной травы. Мэрия города ранее расторгла договор с нерадивым подрядчиком. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев пояснил, что сейчас наиболее критичные участки отрабатываются через малые закупки.

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