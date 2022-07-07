София, 7 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков может быть причастен к секретным переговорам с официальным Вашингтоном относительно повышения тарифов на газ для болгарских потребителей. Об этом 7 июля сообщает БНР со ссылкой на заявление представителя парламентской партии «Есть такой народ» Тошко Йорданова.

gov.bg Кирил Петков

Выступая в Народном собрании в ходе обсуждения доклада Петкова о поставках в страну «голубого топлива», Йорданов обвинил экс-премьера в «нивелировании энергетических интересов страны в угоду Соединенным Штатам».

«Кирил обещал, что мы получим дешевый сжиженный газ из США и найдем альтернативные источники поставок энергоносителей, но этого не произошло, — заявил он. — Вместо этого Болгария получила регулярное увеличение цены на газ. Речь идет о газовом сговоре с Соединенными Штатами, который необходимо расследовать».

Напомним, 7 июля депутаты Народного собрания Болгарии провели экстренное заседание, посвященное проблемам преодоления газового кризиса в стране.