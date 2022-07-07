Москва, 7 июля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Россия может не торопиться с запуском ниток «Северного потока-1» после инспекции, т. к. у нее избыток валюты. Об этом ИА REGNUM 7 июля заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«Я согласен с тем, что после остановки на плановое обслуживание обе нитки «Северного потока-1 «возобновят прокачку. Но весь вопрос — в каком объеме?», — задается вопросом эксперт.

Дело даже не только в решении Канады не возвращать ремонтные насосы «Сименс». Дело в том, что Россия не испытывает сейчас недостатка в валюте, а как раз наоборот — ее слишком много, что сказывается на серьезном укреплении рубля, пояснил политолог.

«Предложение поступающих евро намного превышает спрос из-за санкций. Поэтому я не прогнозирую особой активности с нашей стороны довести прокачку газа по трубе до максимума», — заключил Борисов.

Напомним, что ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что его страна рассчитывает на возобновление поставок газа по «Северному потоку-1» после плановой остановки в июле для инспекции.