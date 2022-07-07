Москва, , 16:29 — REGNUM Повышение суверенитета России — важнейшая задача в настоящее время. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Очень рассчитываю на то, что вы свои наилучшие качества примените, используете для решения главной задачи — а на сегодняшний день, да и, собственно говоря, она всегда важна, — это повышение суверенитета, особенно в области новейших технологий, в области госуправления, что чрезвычайно важно, потому что без нормального управления ни компания не может эффективно функционировать, ни государство не может», — заявил Путин.