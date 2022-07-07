Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Новое общественное пространство может открыться в Таврическом саду в Санкт-Петербурге уже в 2024 году, на год раньше запланированного срока. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Оранжерея Таврического сада Дарья Драй © ИА REGNUM

Поляков проконтролировал ход работ по реконструкции оранжерей Таврического сада. На их базе создают новое общественное пространство.

Для жителей и гостей города в скором времени откроются не только обновлённые оранжереи, но и выставочные и концертный залы. Там будут давать концерты, постановки, а также проводить другие культурные мероприятия.

Вице-губернатор проявил инициативу по контролю над созданием нового пространства. По его словам, поставлена задача сократить срок работ на один год и открыть пространство для посетителей в 2024 году, а не в 2025 году.

Напомним, что на проект уйдёт порядка 700 млн рублей. В реконструкции принимает участие Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома. Проектом предусмотрено преобразование заброшенных исторических оранжерей на Потемкинской и Кирочной улицах в новое культурно-досуговое пространство для жителей Петербурга и туристов.

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