Калуга, 7 июля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Апелляционная инстанция Калужского областного суда оставила без изменения ранее вынесенный приговор райсуда по уголовному делу о хранении и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Об этом 7 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Калужской области.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

Согласно приговору районного суда, 33-летний безработный житель поселка Плеханово Тульской области в марте 2021 года, периодически приезжая на арендованном автомобиле из Тульской области к знакомой в Калугу, заказывал доставку еды в пиццериях города на разные адреса. Он предупреждал, что платить будет пятитысячной купюрой и курьеру нужно подготовить сдачу. Он также предварительно созванивался с курьером перед доставкой и предупреждал, что является сотрудником полиции и будет одет в форменное обмундирование. Получив от курьеров заказы и сдачу подлинными денежными купюрами, злоумышленник, передавал доставщикам пиццы поддельные купюры достоинством 5000 рублей образца 1997 года, затем скрывался с места преступления.

Приговором Калужского районного суда 18 апреля 2022 года мужчина был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Судебной коллегией Калужского областного суда приговор районного суда в отношении осужденного оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения.