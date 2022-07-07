Москва, 7 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Отставка посла Украины в Германии связана с реакцией на его интервью, посвященное Степану Бандере. Об этом ИА REGNUM 7 июля заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

МЗС України Андрей Мельник

«О скором возвращении Андрея Мельника в Киев одним из первых сообщило немецкое издание «Бильд». В публикации нет указания на точную причину отставки, хотя очевидно, что это — недавнее интервью Мельника немецкому блогеру и последовавший скандал с романтизацией Степана Бандеры», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Бильд косвенно указывает на это, но не пишет, что Мельнику после того интервью немецким правительством было указано на дверь.

Берлин не отзывал агреман у украинского дипломата, и решение об отзыве Андрея Мельника было принято в Киеве самостоятельно. Точнее, не под давлением официального Берлина, уверен Борисов.

«Берлин, на мой взгляд, тут вообще не при чем. Дело, уверен, в реакции Израиля. Как известно, после слов Мельника о том, что Бандера был борцом за свободу и благородным Робин Гудом, в израильском посольстве отреагировали очень жестко. Причем как на официальном, так, уверен, и на неофициальном уровне. То есть именно Израилю удалось то, что не удалось Берлину. «Колбасноливерные» оскорбления канцлера оказались менее значимыми, нежели попытка обелить образ Бандеры. Правда, по сообщению «Бильда», звезда Мельника на этом не закатится. Ему уже обещана должность замглавы МИДа Украины», — заключил эксперт.

Напомним, что газета Süddeutsche Zeitung ранее сообщила о том, что посол Украины в Германии Андрей Мельник вскорости покинет страну.