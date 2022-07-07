Сураж, Брянская область, 7 июля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Пристройку на 500 мест возведут к школе №1 в Сураже Брянской области, сообщает 7 июля пресс-служба правительства региона.

http://www.bryanskobl.ru Ремонт школы

В двухэтажном здании школы 1936 года постройки сейчас проходит капитальный ремонт. Подрядчики меняют оконные и дверные блоки, обновляют систему отопления, фундамент, фасад, внутреннюю отделку всех помещений. Учебное учреждение рассчитано на 324 места, но в 2021/22 учебном году в ней в две смены занимались 599 детей. По результатам рабочей поездки губернатор Брянской области Александр Богомаз принял решение о строительстве пристройки к школе на 500 мест и поручил подготовить необходимую документацию.

Всего в 2022 году в регионе в рамках государственной программы «Развитие образования» будет капитально отремонтировано 30 школ.