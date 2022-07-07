Ульяновск, 7 июля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Мелекесском районе Ульяновской области после жалоб жителей отобраны пробы воды на одном из прудов. Причиной беспокойства населения стала появившаяся пенная «плёнка» на воде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

http://www.mpr73.ru/ Пруд Фабричный в Ульяновской области

Обращение от жителей поступило через систему мониторинга «Инцидент-менеджмент»: сельчане обратили внимание на образовавшуюся пену в пруду Фабричный. Для проверки сообщения в рабочий посёлок Мулловка выехали инспекторы экологического надзора ведомства совместно с представителями прокуратуры и комплексной лаборатории Гидрометцентра.

Из пруда Фабричный отобраны пробы воды на анализ.

«В случае превышения концентраций загрязняющих веществ будут приняты меры в соответствии с законодательством», — подчеркнула глава минприроды Гульнара Рахматулина .

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года на Нижней террасе в Ульяновске началась подготовка к ликвидации старого мазутохранилища бывшего завода.

Подробнее: В Ульяновске началась подготовка к ликвидации старого мазутохранилища