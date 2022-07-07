Казань, 7 июля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Забег «Ночная Казань» пройдет в столице Татарии 16 июля. В качестве участников уже зарегистрировались более 1,2 тыс. человек из 37 регионов России, а также Колумбии и Гватемалы, сообщает 7 июля комитет физической культуры и спорта исполкома Казани.

Марафон

Ночной марафон в столице республики пройдет в пятый раз. Регистрация доступна до 11 июля включительно.

Участникам забега предлагается на выбор дистанция в 5 или 10 километров. Для детей предусмотрены 300 и 600-метровые дистанции

Также в рамках ночного марафона запланированы соревнования по спортивному ориентированию. Старт на самую длинную дистанцию (10 км) состоится в полночь, другие забеги проведут с 17:00.

ИА REGNUM напоминает, в мае в казанском марафоне приняли участие около 12 тыс. бегунов.

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