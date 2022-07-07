Ижевск, , 16:20 — REGNUM В Удмуртии специалистами проведено обследование берега реки Нылга в одноименном селе Увинского района. Перед этим жители села сообщили в минприроды республики о размыве правого берега реки и развитии оползневых процессов, сообщает пресс-служба министерства на своей странице в социальной сети.

Участок реки Нылга в Удмуртии пресс-служба минприроды Удмуртии

Обследование выявило два проблемных участка с активным развитием оползней из-за речной боковой эрозии в период весеннего паводка. В непосредственной близости от домов №3, 7, 9 по улице Советской зафиксирована оползневая трещина закола в насыпном грунте.

Для остановки оползневых процессов требуется проведение берегоукрепительных работ и отвод поверхностных вод.

«В настоящий момент проводятся инженерные изыскания и подготовка проекта строительства системы противооползневых и противоэрозионных сооружений», — заверили в министерстве.

Напомним, река Нылга является правым притоком реки Вала (бассейн Волги). Протяженность реки составляет около 80 км, площадь бассейна — 1230 кв. км.